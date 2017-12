Raad stemt in met supermarkt Ter Borch met de krapste meerderheid

De raad van de gemeente Tynaarlo stemt voor de komst van een grote supermarkt bij Ter Borch. Op het nippertje: twaalf raadsleden stemden voor, elf raadsleden stemden tegen.

Dat meldt RTV Drenthe. De PvdA probeerde het voorstel nog tegen de houden met een motie. Volgens de politieke partij moet het ontwerp van de supermarkt worden aangepast, omdat vrachtwagens tegelijk met het langzame verkeer gebruik maken van de weg.

Het gaat om een weg naast twee basisscholen en een kinderopvang. 'Dit is niet de meest veilige oplossing,' aldus Koos Dijkstra (PvdA).



Ook Leefbaar Tynaarlo deed nog een poging het voorstel aan te passen, door te vragen om een draagvlakonderzoek. Dat is volgens de partij nodig, omdat er tot nog toe geen onafhankelijke enquête is gehouden. Beide moties haalden het niet.

Punt van discussie

De komst van een supermarkt in de nieuwbouwwijk bij Eelderwolde is al jaren een punt van discussie. Aanvankelijk zou de wijk geen supermarkt krijgen, omdat er eentje in Groningen-Zuid zou komen.

Dat plan ging niet door. Vervolgens werd er zelfs gesproken van twee supermarkten in Ter Borch. Dat idee sneuvelde uiteindelijk ook en begin vorig jaar kwam het huidige plan voor één supermarkt op tafel.

