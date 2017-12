Deel dit artikel:











Herstelde trainer Dick Lukkien pakt opnieuw zege met Emmen (Foto: JKBeeld)

FC Emmen heeft in en tegen Utrecht de derde zege op rij behaald in de Jupiler league. In de Galgenwaard werd het 2-1 voor de Emmenaren.

Dat gebeurde met Dick Lukkien op de bank. De oud-assistent-trainer van FC Groningen en SC Veendam zat enkele weken thuis met een hardnekkige griep. De zege kwam moeizaam tot stand. Laagvlieger Utrecht nam voor rust brutaal een voorsprong. Via doelpunten van Alexander Bannink en oud-Veendam-spits Michiel Hemmen werd de derde overwinning op rij een feit. Emmen staat nu zesde met 26 punten uit zestien wedstrijden. Lees ook: - Lukkien staat weer voor de groep bij FC Emmen

- FC Emmen-trainer Lukkien moet rust houden

- Keziah Veendorp en FC Emmen blij met elkaar: contract opengebroken