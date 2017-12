Deel dit artikel:











Luis Suárez keek op PlayStation in welk shirt FC Groningen speelde Luis Suárez bij zijn huidige team FC Barcelona (Foto: ANP)

Luis Suárez zette in 2006 bij FC Groningen zijn eerste stap in de richting van een fraaie loopbaan in Europa. De Uruguayaan zegt op bijzondere wijze zijn keuze voor de club uit het noorden van Nederland te hebben gemaakt.

De aanvaller wilde destijds graag naar Europa verhuizen om dichter bij zijn in Barcelona wonende vriendin te kunnen zijn. 'Toen ze zeiden dat ik naar Groningen kon, heb ik eerst op de PlayStation gekeken waar die ploeg speelde en welk shirt ze droegen', zegt Suárez in een interview met de Spaanse sportkrant Marca, meldt de NOS op haar website. Stap naar FC Groningen De keuze van Suárez pakte goed uit en de rest is geschiedenis. 'Het was een grote verandering in mijn leven. De stap naar Groningen heeft mij uiteindelijk zowel op als naast het veld geholpen', aldus Suárez. Stad van zijn geliefde Hij bleef een jaar bij FC Groningen en scoorde veertien keer in 36 duels. Daarna vertrok hij naar Ajax, waar hij drie-en-een-half seizoen bleef voor hij naar Liverpool ging. In 2014 kwam zijn droom uit: een transfer naar Barcelona, de stad van zijn geliefde met wie hij inmiddels is getrouwd.

