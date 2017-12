Ook huisdieren van armere mensen moeten naar de dierenarts kunnen

Mensen met een lager inkomen en een ziek huisdier, moeten door de gemeente financieel ondersteund worden. Dat willen D66, de SP en de VCP in Oldambt.

Mensen met een inkomen van maximaal 130% van het minimumloon hebben recht op deze regeling.

Inhoud regeling

Volgens de partijen zien dierenartsen dat mensen met een lager inkomen minder snel naar de dierenarts gaan. Daar willen zij met dit voorstel verandering in brengen. De partijen willen dat een inwoner van de gemeente een keer per jaar gratis met zijn of haar dier naar de dierenarts mag voor een consult.

Mocht blijken dat het dier behandeld moet worden, dan vergoedt de gemeente de helft van de ingreep met een maximum van driehonderd euro per jaar.

Eigen verantwoordelijkheid

Een huisdier nemen is je eigen verantwoordelijkheid, was een van de geluiden tijdens de vergaderavond in Winschoten. Maar volgens Johnny de Vos van D66 is dat niet zozeer aan de orde.

'Heel veel baasjes hebben al een dier voordat zij op het minimumloon terecht komen.' Jan Kenter van de VCP vult aan: 'Een hond wordt maar zo twaalf jaar. In die tijd kan veel gebeuren.'

Kritiek

Toch kunnen de drie partijen niet rekenen op de steun van alle andere partijen. Zo vragen onder andere wethouder Bard Boon, de PvdA en de VVD zich af hoe veel deze regeling de gemeente gaat kosten. De Partij voor het Noorden spreekt haar zorgen uit over de groep mensen die hard werkt, maar net iets te veel verdiend om aanspraak te kunnen maken op de regeling.

Voor D66, de SP en de VCP reden om terug te gaan naar de tekentafel. Of zoals De Vos zegt: 'Wij gaan even terug in de kudde en dan door.'

