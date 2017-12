Deel dit artikel:











Tynaarlo koopt definitief grond van Prins Bernhardhoeve Impressie van plannen voor het terrein van de Prins Bernhardhoeve (Foto: Gemeente Tynaarlo)

De gemeenteraad van Tynaarlo zegt unaniem de grond van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren te willen kopen. Ze stemt daarmee in met het voorstel van het college om het terrein voor 6,9 miljoen euro over te nemen.

Het twintig hectare groot terrein in Zuidlaren is belangrijk voor de gemeente. Er wordt al jaren gesproken om dit braakliggende stuk grond te herontwikkelen. De gemeente kwam er steeds niet uit met de vorige eigenaar, projectontwikkelaar Leyten.

Drie supermarkten Nu hoopt verantwoordelijk wethouder Nina Hofstra (VVD) ruimte te krijgen om het terrein te herontwikkelen, schrijft RTV Drenthe. Daarvoor moet ze eerst de raad zover krijgen om de zogeheten kadernota in de prullenbak te gooien. Daarin zijn precieze afspraken gemaakt over de invulling van het terrein, waardoor de wethouder nu zegt niet goed te kunnen onderhandelen met belanghebbenden. Op het terrein van de Prins Bernhardhoeve zouden drie supermarkten moeten komen, met een ondergrondse parkeergarage. Daarachter zou ruimte komen voor woningbouw. De Prins Bernhardhoeve voor de sloop (foto: Kees de Graaf/ RTV Drenthe).

Vrees voor dorpsgezicht Het plan om supermarkten neer te zetten op het terrein is niet geheel van tafel. Op de achtergrond lopen nog steeds gesprekken. De gemeenteraad praat in januari verder over de plannen. Een aantal partijen zegt bang te zijn dat het dorpsgezicht niet bewaard blijft als de kadernota verandert. Lees ook: - Gemeente Tynaarlo wil terrein Prins Bernhardhoeve kopen

