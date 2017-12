Afvalbedrijf Talen in Stadskanaal stond al maanden onder extra toezicht

Recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal, waar vorige week een grote brand woedde, stond al een tijdje onder verscherpt toezicht van de provincie Groningen. Dat zei gedeputeerde Nienke Homan dinsdagmorgen op Radio Noord.

De provincie kondigde maandagmiddag een onderzoek aan naar de gang van zaken op het terrein van Talen. De afvalbrand veroorzaakte vorige week veel rookoverlast en het duurde dagen voor het vuur geblust was. De provincie greep uiteindelijk in bij de afwikkeling van de brand, om de milieurisico's te beperken.

Bodemvoorziening niet in orde

Volgens Homan had het recyclingbedrijf onder meer de bodemvoorziening niet in orde: 'Die moet water- en vloeistofdicht zijn en dat was niet het geval. Ook zagen we dat er een shredderinstallatie voor hout was en dat er er te veel hout lag.'

De gedeputeerde zegt dat er de afgelopen periode al extra toezicht was en dat de provincie er, via de Omgevingsdienst, wekelijks kwam voor controles. Deze maatregel volgde op een 'voornemen van een last onder dwangsom', een waarschuwing voor een boete als er niets zou verbeteren. Volgens Homan 'speelde dit zo rond september'.

Voorlopig uit bedrijf

Maandag heeft de provincie het terrein opnieuw geïnspecteerd. De conclusie is dat er voorlopig geen afval meer op het terrein kan worden opgeslagen.

'Je kunt je voorstellen hoe het terrein er na de brand uitziet. Ook is er nog volop bluswater aanwezig. Het waterschap heeft monsters genomen om te kijken welke stoffen er in het bluswater zitten. Wat lag daar opgeslagen?'

'Achteraf mooi terugkijken'

Op de vraag of het bedrijf niet eerder had moeten worden gesloten, antwoordt Homan: 'Achteraf is het inderdaad mooi terugkijken. De afgelopen week zijn we druk bezig geweest om de risico's te beperken. Vandaar dat we via de Omgevingsdienst hebben ingegrepen om ervoor te zorgen dat Van Gansewinkel het afval kon weghalen. Er is 28 ton afval weggehaald en 120.000 liter water van het terrein gehaald. Nu is het tijd om alle informatie te verzamelen, te evalueren en te kijken hoe we verder gaan.'

Homan kan nog niet zeggen hoe lang het onderzoek naar het reilen en zeilen bij Talen gaat duren.

Lees ook:

- Onderzoek naar gang van zaken rondom brand bij recyclingbedrijf Talen

- Hardnekkige brand in Stadskanaal geblust, opruimwerk begonnen

- Eigenaar recyclingbedrijf Stadskanaal: 'Ik vind dit een hele rare situatie'

- Provincie grijpt in bij afwikkeling brand Stadskanaal