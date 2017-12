Blaarkop dreigt alsnog dupe te worden van nieuwe mestregels

Zeldzame koeienrassen zoals de blaarkop, de Friese roodbonte en de lakenvelder dreigen alsnog de dupe te worden van strenge mestregels. Daarvoor waarschuwt de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).

Tot nu toe gold voor dit soort koeien een uitzondering op de geldende mestregels, maar die verdwijnt komend jaar. De vrijstelling is volgens SZH wel nodig om de soorten te behouden.

Minder melk

De typisch Hollandse koeien produceren minder melk dan de gangbare melkkoe en leveren daardoor minder op. Kosten rond milieuregels zijn dan moeilijker op te brengen, stelt de stichting.

'We storten onze zeldzame runderrassen in de afgrond als we niet snel een oplossing vinden', aldus SZH-voorzitter Geert Boink. Volgens de stichting dreigen de 3.000 tot 5.000 bijzondere koeien in het slachthuis te belanden.

