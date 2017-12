Verdwenen taxiritten: Taxi Dorenbos lijdt strop van 'duizenden euro's'

De softwarefout die ervoor heeft gezorgd dat vierduizend reserveringen in het systeem van Taxi Dorenbos verloren zijn gegaan, heeft het taxibedrijf een strop van 'duizenden euro's' bezorgd. Dat zegt een woordvoerder.

Door de fout moest het bedrijf de afgelopen dagen extra kantoorpersoneel, chauffeurs en auto's inzetten om alles weer recht te zetten.

Problemen zijn opgelost

Volgens woordvoerder Bert Jakobs is het grootste gedeelte van de problemen inmiddels opgelost. 'De meeste ritten hebben we weer terug kunnen vinden. Wel hebben we een aantal telefoontjes gehad van mensen die een taxi hadden besteld, maar die niet kwam. Achteraf valt het erg mee.'

Gesprek met softwarebedrijf

Jakobs gaat in gesprek met het softwarebedrijf over de schade. 'We hebben inmiddels een rapportage gehad van het bedrijf. De eindconclusie van onze kant is dat het probleem te wijten was aan een menselijke fout. Natuurlijk willen we niet dat het weer gebeurt. Ook gaan we binnenkort met het bedrijf in gesprek over de kosten.'

