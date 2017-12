Melkfabriek krijgt tweede leven: 'Het is een geweldig mooi pand'

De vervallen Melkfabriek in Laude krijgt een tweede leven. Op 1 januari komt het pand uit 1938 in handen van BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed.

'Opknappen was het toverwoord en daar hebben we ons altijd voor ingezet. Dat gaat nu ook gebeuren en dat is super. Het is een geweldig mooi pand', vertelt Harm Scheper. Hij is voorzitter van de Stichting Melkfabriek Laude.

Ondernemers

De eerste fase van het enorme project behelst het restaureren van de voorzijde van de fabriek. 'Dan ziet het er direct heel anders uit. Vervolgens worden binnen de ruimtes opgeknapt, zodat er ondernemers kunnen werken.'

Die ondernemers hebben zich volgens Scheper en BOEi al gemeld. Onder meer een bierbrouwer zou interesse hebben getoond.

Lening

De nieuwe eigenaar van de Melkfabriek kreeg voor de aankoop hulp van de gemeente Vlagtwedde. Eerder stemde de gemeenteraad in met een gemeentelijke lening van 300.000 euro voor de herbestemming van de melkfabriek.

BOEi zegt voor de eerste fase ongeveer 850.000 euro nodig te hebben. De totale opknapbeurt gaat enkele jaren duren.

