Nieuwe politiechef Noord-Nederland: 'Hier heerst gevoel van achtergesteldheid'

Gery Veldhuis (58) volgt Oscar Dros op als chef van de politie Noord-Nederland. Hij begint op 1 januari aan zijn nieuwe baan.

Veldhuis is nu nog de hoogste baas van de politie in Limburg. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Drenthe en directeur van de rechercheschool.

'Thuiskomen'

'Terugkeren naar Noord-Nederland voelt als thuiskomen', zegt Veldhuis. Dat maakt zijn nieuwe baan volgens hem extra speciaal. Daarnaast ziet hij ook overeenkomsten tussen Limburg en Noord-Nederland.

'In beide streken heerst een gevoel van achterstelling ten gevolge van vergrijzing en krimp. Immigratie versterkt er onzekerheden en zowel Noord- als Zuid-Nederland kampt met drugscriminaliteit. Ik heb in Limburg ondervonden wat dit soort kwesties doet met burgers.'

Immigratie versterkt onzekerheden in Noord-Nederland Gery Veldhuis - Politiechef NN

Veldhuis is dus de opvolger van Oscar Dros die per 1 september politiechef van de Eenheid Oost-Nederland is. 'Er is momenteel een carrousel gaande onder politiechefs', zei politiewoordvoerder Marleen Draisma van de Eenheid Limburg eerder al.

