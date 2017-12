Rondje Groningen: Een vervallen boerderij en een olifant die een pompoen plet

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op rij. Vandaag in Rondje Groningen:

1) Wat een jarigen

Op de redactie van RTV Noord tellen we drie jarigen vandaag. En ook bij FC Groningen is het raak vandaag. De Goedheiligman zorgt voor heel wat bijzondere cadeaus op 5 december, lijkt het.

2) Olifant plet pompoen

De olifanten in Wildlands Emmen kregen ook een traktatietje voor Sinterklaas. Nou ja, traktatietje... een pompoen van zo'n 300 kilo. In seconden is ie vertrapt.

3) Past ie wel of niet?

Het was een spannende ochtend voor dit bouwbedrijf op weg naar Groningen, lijkt het.

4) Weer in de wei

De eerste uitwedstrijd van het seizoen winnen en dan ook nog met 3-0 tegen ADO. Het leverde de spelers van FC Groningen twee vrije dagen op. Vandaag mochten ze weer in de wei, zoals dat in goed amateurvoetbaltaalgebruik heet.

5) Google Maps klopt niet altijd

Volgens Google Maps hoort Meerstad nog niet bij de gemeente Groningen

6)Vorst slaat toe

Arjan Battjes maakte deze prachtige foto van de vorst in Appingedam.

7) Ruïne

Deze verlaten ruïne staat in Oldambt.



8) 'Heten we dadelijk Haringen?'

Leuk Ikje in de NRC.

9) Mooi Grunnen

Jaap Elevelt verzamelde foto's die laten zien hoe mooi Groningen is en maakte er dit filmpje mee.

10) De lange wandeling naar Groningen is begonnen

Een van de artiesten die gaat optreden op Eurosonic Noorderslag is nú al begonnen met de wandeltocht naar onze provincie. Het evenement begint op 17 januari.

11) Donar: kom in het blauw!

Morgen speelt Donar een thuiswedstrijd tegen de Antwerpen Giants. De club roept iedereen op om in het blauw naar het Martiniplaza te komen.

12) Kansen voor voetbalvluchten

Arjan van de Leur ziet kansen voor voetbalvluchten met de nieuwe bestemmingen van Groningen Airport Eelde

