Eigenaar Talen Recycling: 'Laat ze maar aantonen dat ik fout zit'

'Als ik iets fout heb gedaan, moeten ze dat maar aantonen.' Met die woorden pareert eigenaar Albert Talen van het gelijknamige recyclingbedrijf in Stadskanaal de kritiek van de provincie Groningen.

Die stelt dat Talen de zaken bij zijn bedrijf al langer niet op orde had. De zaak kwam in een stroomversnelling toen er begin vorige week brand uitbrak op het terrein. De brandweer had het vuur pas na een aantal dagen blussen helemaal uit.

Onder toezicht

De provincie liet dinsdagochtend bij monde van gedeputeerde Nienke Homan weten dat Talen Recycling al maanden onder toezicht stond. Zo zou een vloer op het terrein niet vloeistofdicht zijn en zou er te veel hout op het terrein hebben gelegen.

'Die vloer is tot 2020 gekeurd. Ik kan de keuringspapieren overhandigen als ze dat willen', reageert eigenaar Talen. 'Daarnaast is er op gegeven moment inderdaad te veel hout aangeleverd, maar dat hebben we direct verwerkt en afgevoerd. Daar zijn afspraken over gemaakt, maar ik kreeg toch een boete. Dat hebben we aangevochten.'

Via de media

Beide partijen hebben dus een compleet andere lezing van de situatie. Hoe kan dat? Talen: 'Er is helemaal geen communicatie. Ik hoor alles via de media. Ik ben altijd bereid te praten met de provincie, maar ik hoor gewoon niks.'

Bovendien, vervolgt de directeur, heeft de provincie niet kunnen aantonen wat hij precies fout heeft gedaan. 'Ik heb om uitleg gevraagd, maar niet gekregen. Laat ze maar aantonen dat ik fout zit, dan los ik het op.'

Ik hoor alles via de media Albert Talen - directeur Recyclingbedrijf A Talen

Terrein

Het terrein van het afvalbedrijf is momenteel gesloten, in verband met de nasleep van de brand. Talen heeft een brief daarover naar de provincie gestuurd met daarin een plan voor de komende tijd.

'Ik verwacht binnen een paar dagen toestemming te krijgen om het terrein weer op te mogen. Dan kunnen we alles weer in orde maken. Eventuele buren die schade hebben door rook of bluswater, kunnen contact opnemen met de verzekering. Dan wordt alles netjes geregeld', belooft Talen.

Lees ook:

- Afvalbedrijf Talen in Stadskanaal stond al maanden onder extra toezicht

- Onderzoek naar gang van zaken rondom brand bij recyclingbedrijf Talen

- Hardnekkige brand in Stadskanaal geblust, opruimwerk begonnen

- Eigenaar recyclingbedrijf Stadskanaal: 'Ik vind dit een hele rare situatie'

- Provincie grijpt in bij afwikkeling brand Stadskanaal