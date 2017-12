Deze dag: Evert van Linge, topvoetballer en architect

Hij was een eeuw geleden de beste voetballer, de beste 'spil' van Nederland. En de trotse aanvoerder van Be Quick, dat in 1920 kampioen van Nederland werd. Bovendien was hij een succesvol architect die zijn 'eigen' voetbalstadion ontwierp. Evert van Linge overleed op deze dag in de geschiedenis, 6 december 1964.

Geen straat, plein of steeg in Groningen is vernoemd naar de man die dertien maal uitkwam voor het Nederlands elftal. In het kampioenschapselftal van 1920 nam hij de spilpositie in: de belangrijkste positie op het veld, het aanspeelpunt in het hart van het team van Be Quick.

Journalist Klaas-Jan Bos kan er niet over uit: 'Zo'n groot Groninger... landskampioen! International! En weet je dat er maar twee spelers in de wereld zijn die op niveau hebben gevoetbald en hun eigen stadion hebben ontworpen? In Wenen Hannapi, en in Groningen Van Linge.'

Van Linge is ook de spil van het elftal dat in 1924 in Parijs op een haar na een Olympische medaille mist. In de halve finale wordt van de latere Olympisch kampioen Uruguay verloren. Nederland staat vlak voor tijd nog voor, maar krijgt dan zomaar een strafschop tegen. Uruguay maakt gelijk en scoort tegen een aangeslagen Oranje in de laatste minuut het winnende doelpunt. De andere Be Quick-speler in dat Nederlands elftal, Hans Tetzner, vertelde jaren later in een radiointerview: 'Die scheidsrechter was partijdig.'

Voetbalhistoricus Matty Verkamman heeft er verschillende buitenlandse kranten op nagelezen. Die oordelen unaniem: 'Uruguay had nooit een penalty mogen krijgen.' Nederland mist de finale, en verliest ook nog de strijd om het brons van Zweden.

Een jaar eerder mist Van Linge, toch een erkend specialist, een penalty tegen België. Hij glijdt uit op het moment van schieten, de bal hobbelt naast. Van Linge heeft de twijfelachtige de eerste op beeld vastgelegde Nederlands elftalspeler te zijn, die een strafschop mist. Bekijk het fragment hieronder:



Van Linge gaat zich steeds meer toeleggen op zijn maatschappelijke carrière. Hij is als architect onder meer opgeleid op Academie Minerva. Hij is lid van kunstkring De Ploeg, Johan Dijkstra is een van zijn beste vrienden. Andere Ploegschilders als Job Hansen en Wobbe Alkema gaan voor hem werken als bouwkundig tekenaar.



In 1926 doen Hansen en Van Linge mee aan een prijsvraag en maken een ontwerp voor een nieuw gebouw voor de Volkenbond in Genève. Ze winnen niet, maar hun tekening krijgt veel lof en een eervolle vermelding. De reputatie van het jonge bureau is in één klap gevestigd.

De tribune bij het hoofdveld van Be Quick is ontworpen door Van Linge. Oorspronkelijk stond er een compleet houten stadion van zijn hand, maar dat brandde af in 1933. Een vereenvoudigde versie van de hoofdtribune tekende hij opnieuw. Met daarin de typische 'knik', zodat toeschouwers, waar ze ook zaten, altijd beide cornervlaggen konden zien.

Evert van Linge is een bijzondere Groninger. Journalist Klaas Jan Bos roept op om tenminste een plein of straat naar hem te noemen: 'dat heeft-ie zeker verdiend'.. De man die bevriend was en werkte met alle grote Ploegschilders, en als aanvoerder Be Quick naar een uniek landskampioenschap voerde, mag niet vergeten worden. Hij overleed aan hartfalen op deze dag in de geschiedenis, 6 december 1964.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.