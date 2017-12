Leraren in basisonderwijs gaan volgende week definitief staken

De lerarenstaking op de drafbaan in het Groninger Stadspark in oktober (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Leraren in het basisonderwijs gaan volgende week dinsdag opnieuw staken. Het ultimatum dat ze het kabinet hadden gesteld is dinsdagochtend verstreken en hun eisen zijn niet ingewilligd.

De ontevreden leerkrachten, onder leiding van actiegroep 'PO in actie', willen 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs.

Salarisverhoging en verlichten werkdruk

Het geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden.

Maar onderwijsminister Arie Slob zegt niet meer te kunnen bieden dan de 700 miljoen euro die in het regeerakkoord is afgesproken.



Demonstraties

Begin oktober hielden de leraren ook al een landelijke staking. Vrijwel alle basisscholen in het land bleven toen dicht en tienduizenden juffen en meesters kwamen naar het Stadspark in Groningen of de landelijke manifestatie in Den Haag om hun protest te laten horen.

Anders dan bij de vorige demonstraties wordt er deze keer geen landelijke bijeenkomst georganiseerd. Leraren worden opgeroepen zelf invulling te geven aan de stakingsdag.

Vlagtwedde

Wel worden in verschillende plaatsen bijeenkomsten georganiseerd door verschillende belangengroepen. Zo is er onder andere in Zaal12 in Vlagtwedde een stakingsbijeenkomst aangekondigd.

