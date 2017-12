Lopend Vuur: Pakjesavond vier je op 5 december

Het heerlijk avondje is gekomen. 5 December is traditiegetrouw pakjesavond.

De laatste jaren echter is er een verschuiving zichtbaar. Steeds meer mensen geven met kerst kadootjes aan elkaar. En ook hebben velen al afgelopen weekend Sinterklaas gevierd. Of misschien doe je het wel verlaat, aankomend weekend. Maar zo hóórt het toch niet?

Staat de kerstboom al voor Sinterklaas?

Gisteren waren we ook bezig met de feestdagen. We vroegen of de kerstboom al bij jou in huis staat, nog vóór Sinterklaas. Bij 19 procent van de stemmers is dat het geval - nog net geen 1 op de 5 Groningers dus. Iets meer dan 4000 mensen stemden. Overigens gaan de meeste mensen - 60 procent - dit jaar voor een kunstkerstboom in plaats van een echte.