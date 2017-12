Boer maakt zich zorgen: 'Kan de blaarkop de competitie nog wel volhouden?'

'Ik heb nu veertig blaarkopkalfjes rondlopen. Als de mestregels niet worden aangepast, moet ik de helft daarvan wegdoen.'

Arjen Boer van biologische boerderij Ande Niedijk in Enumatil maakt zich zorgen, de toekomst van zijn bedrijf staat op het spel. Hij heeft bijna tweehonderd Groninger blaarkopkoeien. Maar zijn bedrijf dreigt nu alsnog de dupe te worden van strenge mestregels.

Vrijstelling verdwijnt

Tot 1 januari 2018 geldt voor zijn blaarkoppen - net als voor andere zeldzame koeienrassen zoals de Friese roodbonte en de lakenvelder - nog een uitzondering op de geldende fosfaatrechtenwet.

Die vrijstelling verdwijnt volgend jaar echter. Voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) reden om dinsdagochtend opnieuw aan de bel te trekken.

Toekomst van het bedrijf

'De kalfjes mochten dit jaar nog blijven, telden niet mee voor het mestreductieplan. Maar per 1 januari heb ik daar geen rechten meer voor. De helft van de kalfjes moet dan weg. Maar zij zijn de toekomst van het bedrijf, het zijn mijn toekomstige melkkoeien', zegt Boer.

De melkveehouder heeft wel het recht om extra fosfaatrechten bij te kopen: 'Maar de bedragen die daarvoor worden genoemd zijn zo verschrikkelijk hoog... Dat wordt een moeilijk verhaal.'

Blaarkop geeft minder melk

Volgens Boer is het binnen het fosfaatrechtenstelsel financieel aantrekkelijker om koeien te houden die meer melk geven. 'De bekende zwart-bonte holstein geeft anderhalf keer zoveel melk als de blaarkop. Kan de blaarkop die competitie volhouden? Dat is de grootste bedreiging voor dit ras.'

De biologische boer zou het verschrikkelijk jammer vinden als de blaarkop het onderspit zou delven. 'Het is een hartstikke efficiënte koe. Goede melk, mooi vlees. Maar ja, het is geen vleesras, het is geen melkras, het is een dubbeldoelras. Het is de moeite waard om die erbij te houden. Maar als je dure fosfaatrechten moet kopen, dan zul je ook veel melk moeten leveren.'

