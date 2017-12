Gemeente vraagt faillissement voetbalclub Kiel-Windeweer aan

Het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer heeft het faillissement van de voetbalvereniging Kielwindeweer aangevraagd.

Al enige jaren is er sprake van een verstoorde verhouding tussen enerzijds de gemeente en Stichting 't Woldhuus en anderzijds de voetbalvereniging Kielwindeweer. De partijen kunnen het niet eens worden over de huur van de velden en het recht van opstal.

Volgens de gemeente is het hoogstongebruikelijk om het faillissement aan te vragen, maar ze zegt hiertoe genoodzaakt te zijn. Nog altijd lopen er juridische procedures. In het verleden zijn de gemeente en de stichting telkens in het gelijk gesteld.

Ontruiming

In het proces tussen de Stichting 't Woldhuus en de voetbalvereniging over de huur- en exploitatieovereenkomst heeft de rechter zelfs tot ontruiming gelast en de voetbalclub een boete opgelegd. Er loopt nu nog een procedure in beroep en de boete staat nog open.

In het proces tussen de gemeente en de voetbalvereniging over de veldhuur heeft de rechter een uitspraak gedaan richting de vereniging voor betaling van achterstallige veldhuur van eerdere jaren aan de gemeente. Dit is nog niet voldaan. Er is tevens sprake van geschillen tussen de gemeente en de voetbalvereniging over het recht van opstal van 't Woldhuus.



KNVB

De KNVB is door de gemeente geïnformeerd over dit besluit. De gemeente heeft besloten om het initiatief te nemen en daarnaast ook met het dorp mee te denken over de gevolgen van dit besluit.

De rechterlijke uitspraken maken het mogelijk dat 't Woldhuus de functie van dorpshuis terugkrijgt. Op welke wijze dat gebeurt, hangt vooral van de inwoners van Kiel-Windeweer af.

