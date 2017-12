Eerste hoogleraar sportpsychologie: 'Het draait allemaal om de balans'

Een sportpsycholoog wordt steeds gangbaarder, helemaal in de topsport. Groningen heeft daarin een primeur, met de eerste hoogleraar Sportpsychologie: Nico van Yperen van de RUG.

Is sportpsychologie echt zo nieuw? 'Het er bewust mee bezig zijn wel. Maar bijvoorbeeld Willem van Hanegem deed dit in de jaren '70 ook al, al wist hij dat zelf niet. Hij wilde als trainer zijn spelers zo ontspannen mogelijk laten voetballen. Dat is juist een goed voorbeeld van sportpsychologie', vindt Van Yperen.

Vier factoren

Toch is het pas de laatste jaren steeds gangbaarder dat sporters een psycholoog inschakelen. 'Het idee wordt zeker omarmd. De mate waarin je daar aandacht aan besteedt - en of je er iemand voor inhuurt - daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar dat wordt wel steeds meer', concludeert de hoogleraar.

Topsporters kunnen zeker profiteren van een psycholoog, denkt Van Yperen. 'Sport is fysiek, tactiek, techniek en mentaal. De balans tussen die vier moet goed zijn. Bij de één vallen die stukjes precies op zijn plek op het moment suprème, bij de ander niet. Dat is het verschil.'

Balans

Wordt het mentale aspect niet een beetje overdreven? 'Je kunt altijd te veel doen. Je kunt ook te veel trainen en daardoor fysiek overtraind raken.'

Het gaat om de balans. En die is zeker op topsportniveau heel belangrijk. 'Voor topsporters is het mentale stuk nog belangrijker dan voor ons normale sporters. De professionals hebben fysiek een hoog niveau, maar of ze het ook kunnen laten zien, is voornamelijk een mentaal stukje.'

Motivatie

Zelf richt Van Yperen zich vooral op de motivatie van sporters. 'Wat zorgt ervoor dat sporters goed presteren? En welke omstandigheden zijn daarvoor optimaal?'

Zijn taak als hoogleraar is om sportpsychologisch onderwijs te geven en op te zetten. 'Ik moet studenten bedienen met opdrachten, onderzoek en stages.'