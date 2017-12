Waar kun je vanaf Groningen Airport Eelde straks heen via München en Brussel?

Groningen Airport Eelde krijgt er met München Airport en Brussels Airport twee bestemmingen bij die als 'hub' kunnen dienen. Reizigers kunnen vanaf daar overstappen op andere bestemmingen. Om welke bestemmingen gaat het?

Vanaf Flüghafen München Franz Josef Strauß

Zolang Arjen Robben nog bij Bayern München voetbalt, kan München natuurlijk een mooie eindbestemming zijn. Toch komen ook de mensen die verder willen vliegen aan hun trekken, want zowel binnen als buiten Europa zijn de bestemmingen eindeloos (ruim 200), met meer dan 50 luchtvaartmaatschappijen.

Volgens de dienstregeling vertrek je vanaf 26 maart dagelijks vanaf Eelde om 10.00 uur naar München, waar je om 11.20 uur aankomt. Stel dat je vanaf 12.15 uur een volgende vlucht zou pakken, zijn er eindeloze mogelijkheden.

Europa

Binnen Europa kun je vanaf die tijd verder vliegen naar bijvoorbeeld:

-Barcelona

-Boekarest

-Parijs

-Praag

-Rome

-Madrid

-Moskou

Rest van de wereld

Buiten Europa kun je vanaf die tijd verder vliegen naar bijvoorbeeld:

-Bangkok (Thailand)

-Johannesburg (Zuid Afrika)

-Peking (China)

-Washington (VS)

-Delhi (India)

-Singapore



Vanaf Luchthaven Brussel Nationaal (Zaventem)

Airport Brussel is het grootste vliegveld van België en vanaf daar kun je ook op allerlei andere bestemmingen vliegen, zowel binnen als buiten Europa, met of zonder tussenstop.

Volgens de dienstregeling vertrek je vanaf 26 maart dagelijks vanaf Eelde om 15.30 uur naar Brussel, waar je om 16.15 uur aankomt. Stel dat je vanaf 17.15 uur uur een volgende vlucht zou pakken, zijn er de volgende mogelijkheden.

Europa

Binnen Europa kun je vanaf die tijd verder vliegen naar bijvoorbeeld:

-Athene

-Istanbul

-Riga

-Stockholm

-Zürich

Rest van de wereld

Als je een nachtje wacht, gaan er de volgende dag ook vluchten naar bijvoorbeeld:

-Abidjan (Ivoorkust)

-Kinshasa (Congo)

-Mumbai (India)

-New York (VS)

-Punta Cana (Dominicaanse Republiek)

-Shanghai (China)

In totaal zijn er dus honderden nieuwe bestemmingen bij voor reizigers die vanaf Groningen Airport Eelde vertrekken.

Vergelijking?

Een realistische prijsvergelijking tussen bijvoorbeeld een vlucht vanaf Eindhoven/Schiphol en een vlucht vanaf Eelde is nog niet mogelijk.

Het kan zijn dat een Nordica-vliegticket vanaf Eelde naar bijvoorbeeld Rome duurder is dan met een low-budget maatschappij vanaf Eindhoven/Schiphol. Toch kan het weer schelen in vervoers- en parkeerskosten vanaf Groningen, en in reistijd.

'Niet te vergelijken'

Directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde zegt daar over: 'De vluchten en ticketprijzen zullen vergelijkbaar zijn met tickets van grotere airlines vanaf bijvoorbeeld Schiphol of Bremen. Vergelijken met low-budget maatschappijen kan niet, daar heb je hele grote vliegtuigen voor nodig. Waar veel stoeltjes gevuld kunnen worden en die af en toe vliegen.'

