Vijf jaar cel geëist tegen Stadjer in Rendo-zaak

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van vijf jaar tegen de 58-jarige Richard W. uit Groningen voor zijn aandeel in de Rendo-zaak.

W. wordt ervan verdacht dat hij als oud-directeur van het Drentse energiebedrijf Rendo miljoenen achterover heeft gedrukt bij de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale. Volgens Justitie heeft hij zich schuldig gemaakt aan oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte, het vervalsen van statuten en jaarstukken.

Geen berouw getoond

De officier van justitie stelt dat W. voortdurend bezig is geweest met het plegen van fraude. Hij plaatste dit boven alles en iedereen en heeft nooit berouw getoond. 'Nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis is op deze manier, intens en op grote schaal gefraudeerd', aldus de officier. 'Het is indrukwekkend en stuitend in welk tempo dit is gebeurd.'

Tegen de andere hoofdverdachte, de 51-jarige Stephan V. uit Meppel, die eveneens bestuurder was van Rendo, eiste Justitie een celstraf van drie jaar. Volgens de officier liep V. mee aan het handje van W.



Nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis werd zo intens en op grote schaal gefraudeerd officier van justitie

Boetes voor bedrijven

Woldomus, het bedrijf van W., moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt een geldboete van 350.000 euro betalen.

Tegen het bedrijf van V., Marella, is een boete van 500.000 euro geëist.

Waar gaat de zaak om?

De fraudezaak draait om de bouw van een nieuwe energiecentrale in Steenwijk. Rendo wilde die in 2007 bouwen, maar mocht die vanwege de zogeheten Splitsingswet niet in eigen beheer bouwen.

Daarom werd een schijnbedrijf - Stramproy Green Investments - opgericht waarbij directeuren met dubbelfuncties vorstelijke bedragen verdienden. Als aandeelhouders stonden onder meer (ex-)partners en een tennisleraar op papier. De directeuren hadden in werkelijkheid 60 procent van de aandelen in handen en sluisden geld weg naar hun eigen bedrijven, Woldomus en Marella.

Aan het licht

De zaak kwam aan het licht toen de FIOD een onderzoek startte naar hoofdverdachte Richard W.

Die werd in 2016 veroordeeld tot twee jaar cel, omdat hij als directeur van Rendo in 2007 steekpenningen aannam van het Belgische Electrabel, zodat dat bedrijf een energietak van Rendo kon overnemen.

Straffen voor (ex-)vriendin

Maandag hoorde de 47-jarige vriendin van V. uit Meppel al een werkstraf van zestig uur tegen zich eisen wegens witwassen.

De ex-vrouw van V., een eveneens 47-jarige vrouw uit Meppel, werd schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, maar de officier vroeg de rechter haar geen straf op te leggen, omdat de vrouw verstandelijk licht beperkt is.

