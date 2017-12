App moet geuroverlast in Eemsdelta tegengaan

Een deel van de bewoners in de Eemsdelta kan in 2018 geuroverlast melden met behulp van een app. De provincie, de bewoners en een aantal bedrijven op industriegebied Oosterhorn beginnen komend jaar een proef.

Rondom het industriegebied komt ook een net van meetpunten, zodat gemeten kan worden wat er daadwerkelijk in de lucht zit. Dit meetnet kan roet, fijnstof, koolstof of grof stof meten.

Jarenlange wens

'Het is al een jarenlange wens van de bewoners om direct contact te kunnen hebben met de bedrijven', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). 'De bedrijven kunnen dan meteen kijken of er in hun proces iets misgaat.'

Volgens Homan is het niet ondenkbaar dat de proef verder wordt uitgebouwd. 'Ik denk dat we hier enorm veel van kunnen leren, zodat we straks minder hinder hebben.'

Lees ook:

- Meer aandacht voor milieu in structuurvisie Eemsmond en Delfzijl