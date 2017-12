Lagere straf voor Stadjer die agente aanreed

Een 37-jarige Stadjer moet de cel in omdat hij in Emmen hard wegreed toen een politieagente hem aansprak. De vrouw werd meters meegesleurd, nadat zij werd geraakt door de portier van de auto.

De rechtbank veroordeelde de man daarvoor tot twintig maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk.

Lagere straf

Die straf is lager dan de twee jaar cel die het Openbaar Ministerie eiste. Het OM ging uit van een poging tot doodslag. De rechtbank vindt dat niet bewezen en veroordeelde de Stadjer daarom voor een poging tot zware mishandeling.

Na de celstraf moet de man zich van de rechtbank laten opnemen in een psychiatrische kliniek. Ook moet hij de agente ruim 800 euro schadevergoeding betalen.

Controle rijbewijs

De politieagente kwam op de avond van 5 augustus naar de wijk Emmermeer vanwege een melding van huiselijk geweld. In de bewuste straat zat de Groninger in zijn auto.

Toen de agente zijn rijbewijs wilde controleren en daarom naast de auto stond, reed de man hard achteruit.

Geschoten op auto

De agente werd meegesleurd en belandde verderop met haar hoofd op het asfalt. Ze raakte gewond aan haar gezicht. De 37-jarige man reed vervolgens weg.

Ondertussen schoot een collega van de agente op zijn auto om hem te laten stoppen. Dat hielp niet. De man werd pas een paar dagen later in het Gelderse Lichtenvoorde gevonden en aangehouden.

Spijt

Hij betuigde spijt in de rechtszaal. Als reden voor het wegrijden gaf hij aan dat hij geen rijbewijs had en dat zijn auto onverzekerd was. Hij wist dat hij in een proeftijd van een eerdere straf zat en wilde dus niet betrapt worden.

De straf bedroeg twee maanden voorwaardelijke celstraf. Die moet de man nu alsnog uitzitten, bepaalde de rechtbank.

