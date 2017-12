'De situatie bij de Eikenlaan is eigenlijk nog niet echt getest'

De gemeente Groningen heeft de kruising bij de Eikenlaan op de 'fietssnelweg' naar Zernike, nog niet goed getest. Dat schrijft het blog Bicycle Dutch.

Bicycle Dutch werd vorig jaar uitgeroepen tot fietsambassadeur van Nederland. Het blog dat fietsverkeersituaties onder de loep neemt, snapt niet dat de voorrang voor fietsers op het kruispunt alweer is teruggedraaid. Ze noemt de tijdelijke situatie op de Eikenlaan een teleurstellende proef.

'Geen indicaties voor belangrijk kruispunt'

Zo stelt het blog dat Groningen niet voldoende heeft gedaan om de nieuwe voorrangssituatie op de Eikenlaan duidelijk aan te kondigen. 'Los van de gele borden, waren er geen indicaties dat automobilisten een belangrijk kruispunt naderden.'

'Sommige mensen zagen graag verkeerslichten komen, maar daar adviseren experts vaak tegen voor een fietsoversteek. Als het rustiger is, negeren automobilisten het rode licht en is de situatie juist gevaarlijker.'

Gemeente wil juist wel verkeerslichten

Toch is dat een van de maatregelen waar nu aan wordt gedacht. De gemeente wil verkeerslichten op de kruising van de Eikenlaan met de Kastanjelaan. De verkeerslichten op de kruisingen van de Eikenlaan met de Elzenlaan en de Dierenriemstraat kunnen daardoor worden weggehaald.

Op de kruising van de Eikenlaan met de Iepenlaan overweegt de gemeente een rotonde aan te leggen. Daarnaast denkt de gemeente aan de invoering van eenrichtingsverkeer in een aantal straten in Selwerd, om de doorstroming te verbeteren. De 'dure' optie van een tunnel wordt nader onderzocht.

Verder verhogen

Voor de schrijver van het blog lijkt dat nog een stap te ver. In het stuk worden voorbeelden uit andere steden aangehaald, over hoe de kruising met het oog op de fietsers beter had kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld een autoweg in Beuningen.

'Die kreeg een hoop kritiek, maar de gemeente hield voet bij stuk, zelfs na een ongeluk. Na een tijdje bleek de situatie wel te werken. Het wapenfeit: het veel verder verhogen van het kruispunt dan in Groningen is gedaan.'

Waarom niet over de Plataanlaan?

Ook wordt een Croeselaan in Utrecht aangehaald, waar eerst vier rijstroken naast elkaar lagen, maar sinds 2015 het verkeer over andere wegen wordt gestuurd. Er zijn nu alleen banen voor bussen en fietsers. 'De gemeente denkt erover na de Eikenlaan te reduceren tot een 30 kilometer-zone, maar waarom niet veel ingrijpender? Waarom worden de 12.000 voertuigen per dag niet over de noordelijker gelegen Plataanlaan gestuurd?'

Opgeven in plaats van plan

'Het ontwerp van de kruising was slecht, zelfs voor een proef van twee maanden. Dat er wordt gekeken naar een tunnel, klinkt meer als opgeven dan een echt plan bedenken.'

