Gewonde bij woningbrand (update)

Bij een brand in een woning aan de Rembrandt van Rijnstraat in de stad Groningen is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer is door de brandweer uit de woning gehaald. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet duidelijk. Hij is per ambulance naar het Martini Ziekenhuis gebracht.

Brand onder controle

Omdat de brandweer een melding had gekregen dat er nog iemand in de woning was, rukten de hulpdiensten met meerdere wagens uit.

De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle.