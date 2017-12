100% Groningen: 'Energieopwekkende geluidsschermen alternatief voor aardwarmmteproject'

Als enige politieke partij was 100% Groningen tegen het aardwarmteproject in de stad Groningen. Nu dat project mislukt is komt de partij met een alternatief: geluidsschermen die energie opwekken.

'Dit zou zomaar het alternatief voor het aardwarmteproject kunnen zijn', zegt Johan ten Hoove van 100% Groningen. Het idee is niet zelf bedacht door de partij, maar is een uitvinding van bouwconcern Heijmans. Het idee wordt nu in de praktijk gebracht langs de A59 bij Den Bosch.

45 kilometer energie

De eenmansfractie wil de geluidsschermen van de nieuwe zuidelijke ringweg voorzien van cellen die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Volgens Ten Hoove is er langs de ringweg in totaal 45 kilometer beschikbaar voor die energie opwekkende geluidsschermen.

Als al die kilometers benut worden, zouden er ruim 14.000 huishoudens energie kunnen krijgen. Het aardwarmteproject zou zo'n 12.000 huishoudens verwarmen.

Westpoort-Engelbert

'De schermen kunnen met de nieuwbouw van de Zuidelijke Ringweg geplaatst worden. Schermen die er nu zijn kunnen ook aangepast worden', laat Ten Hoove weten.

Volgens zijn partij is er dus 45 kilometer langs de ringweg beschikbaar langs de snelweg om de schermen te plaatsen. 'Dan rekenen we vanaf Westpoort tot Engelbert.' Ook moeten de speciale schermen in deze rekensom aan beide kanten van de ringweg geplaats worden.

Maximaal 14 duizend

Ten Hoove en zijn partij zijn in elk geval enthousiast over het plan. Een plan wat overigens nog in de kinderschoenen staat, politieke steun is nog niet gezocht.

De partij van fractievoorzitter Marjet Woldhuis heeft inmiddels aan het gemeentebestuur gevraagd of er een onderzoek kan komen naar de haalbaarheid van hun plan.

