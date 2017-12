Donar is klaar voor allesbeslissend duel tegen Antwerpen

Woensdagavond is het alles of niets voor Donar. In de Europe Cup komt Antwerpen Giants op bezoek in MartiniPlaza. De winnaar van dit cruciale duel plaatst zich samen met het Franse Le Portel voor de volgende ronde van de Europe Cup.

Zes Europese duels

Bij winst kunnen de Groningers dan sowieso nog zes Europese duels tegemoet zien. Bij een nederlaag zit het avontuur in Europa er meteen op. Donar-coach Erik Braal is vol vertrouwen over een goede afloop tegen de Belgen.

Sleutel is de rebound

'De heenwedstrijd verloren we met één punt, 78-77. Dat betekent dat je de return ook met een punt verschil kunt winnen,' aldus Braal. 'De sleutel zal morgen in het rebounden liggen. In het duel in België maakten zij vooral aanvallend daarmee het verschil.'

Licht favoriet

'Ik vind dat wij licht favoriet zijn,' analyseert Braal verder. 'Ik denk dat wij iets beter verdedigen dan zij. Met ons fantastische publiek als grote steun kunnen wij echt een ronde verder komen. We hebben dit seizoen onder andere in Denemarken en Litouwen bewezen dat we grote wedstrijden kunnen winnen. Tegen Estudiantes in Madrid was het een slijtage slag waarin we fysiek net tekort kwamen.'

Doorkomen erg belangrijk

Voor de ontwikkeling van de club is het doorkomen in Europa erg belangrijk. 'Voor het team, maar ook een bevestiging als organisatie dat we weer de tweede ronde weten te bereiken. Dat is in alle sporttakken een bepaald teken van volwassenheid, professionaliteit en succes ook,' besluit Braal zijn voorbeschouwing.

Woensdagavond

De wedstrijd tussen Donar en Antwerpen Giants begint woensdagavond om 19:30 uur in Martiniplaza. Op moment van schrijven waren er 4100 van de 4350 beschikbare kaartjes verkocht. Donar en Giants hebben allebei acht punten uit vijf duels. Bij een gelijkspel na veertig minuten moet er worden verlengd totdat er een winnaar is.

