Deel dit artikel:











Binnen twee weken besluit over toekomst zandwinning Sellingerbeetse De zandwinning bij Sellingerbeetse (Foto: Archief RTV Noord)

De Raad van State beslist binnen twee weken of zandwinningsbedrijf Kremer de zandwinning in de Noordplas in Sellingerbeetse al dan niet deels stil moet leggen. Dat bleek dinsdag tijdens een spoedprocedure in Den Haag.

Rechter en staatsraad Janny Kranenburg zei dat haar beslissing vooral een weging zal zijn van de belangen van natuurcamping De Papaver en die van zandwinningsbedrijf Kremer. De eerste vroeg om de stillegging en de laatste luidde tijdens de spoedprocedure de noodklok als hij zijn zandwinningsvergunning kwijtraakt. Uniek drinkwaterfilterzand Volgens Chris Kremer van het zandwinningsbedrijf zal een volledige blokkade van de vergunning het einde van het zandwinningsbedrijf en tientallen banen betekenen. Kremer benadrukte dat de zandwinningsplas in Sellingerbeetse de enige locatie in Nederland is waar uniek drinkwaterfilterzand wordt gewonnen. Smoes Volgens tegenstander en campinghouder Doorschodt is dat een smoes om de zandwinningsactiviteiten tot in lengte van jaren door te zetten. Doorschodt, die afgelopen maand ook al bij de Raad van State was, maakte er geen geheim van een absoluut einde aan de zandwinningsactiviteiten van Kremer te willen maken. Lees ook: - Campinghouder eist veiligsheidsmaatregelen bij zandwinningsplas

- Geen toestemming voor uitbreiding Sellingerbeetse

- Wereldwijde interesse voor bijzonder zand uit Sellingen