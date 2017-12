Minder vandalisme in de bus dankzij wifi

Een goede draadloze internetverbinding zorgt voor een afname van vandalisme in de bus. Dat zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

'Met een goed wifi-netwerk in de bus zijn jongeren meer bezig met hun telefoon', zegt Gräper. Dan is er volgens haar geen tijd en aandacht meer om bijvoorbeeld stoelen onder te kalken of andere vernielingen te plegen.

Basisvoorziening

De provincie investeert het komende jaar niet alleen in het busvervoer, maar ook in de bushokjes. Gräper wil ook in deze abri's wifi-punten laten plaatsen.

Gräper: 'Wifi in de bus is tegenwoordig echt een basisvoorziening.'

Qbuzz

Een woordvoerde van Qbuzz laat overigens weten dat een paar weken geleden weliswaar is gebleken dat er in het algemeen minder vernielingen zijn dankzij al dat telefoongebruik, maar dat er geen recent onderzoek is gedaan naar vernielingen in de bus.