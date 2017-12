Bouw gezondheidscentrum Delfzijl gaat van start

Deze week begint de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum aan het Molenbergplein in Delfzijl. Het centrum komt in het voormalige postkantoor.

Eerst wordt al het asbest verwijderd uit het pand. Daarna worden verschillende delen van het gebouw gesloopt. Tijdens de kerstvakantie liggen de werkzaamheden stil, om eventuele overlast te voorkomen.

Sluiting ziekenhuis

Het gezondheidscentrum gaat in mei 2018 open. Inwoners van Delfzijl kunnen hier dan terecht in plaats van in het Delfzicht Ziekenhuis.

Die gaat op in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda. Wanneer het ziekenhuis in Delfzijl de deuren sluit, is nog niet bekend.

Verkeersdrukte

Horeca-ondernemers rondom het Molenbergplein zijn niet blij met de komst van het centrum. Ze verwachten teveel verkeersdrukte in en op het plein.

De gemeente heeft onlangs aangekondigd extra parkeerplaatsen aan te leggen in de buurt, maar volgens hen is dat onvoldoende.

