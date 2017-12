Files na acht ongelukken op A7 en A28 opgelost (update)

Op verschillende delen van de A7 en A28 in de provincie Groningen stonden dinsdagavond files die veroorzaakt zijn door in totaal acht ongelukken. De files ontstonden rond vijf uur en waren rond zeven uur opgelost.

In de richting tussen de Lübeckweg in Groningen en Hoogezand stond een file van ongeveer tien kilometer. Volgens omstanders zijn hier zes ongelukken gebeurd. Bij één daarvan zijn twee auto's betrokken geweest. Honderd meter verderop is een auto met een aanhangwagen geslipt en in de berm beland.

Tussen het Julianaplein in Groningen en Leek stond ongeveer vier kilometer file door één ongeluk. Deze file was rond zes uur opgelost.

Ook in de richting van Groningen naar Assen op de A28 stond een file van ongeveer twee kilometer door één ongeluk, dat is gebeurd ter hoogte van Haren. Deze file was rond half zeven opgelost.

Andere routes ook druk

Op andere routes zoals de N355 van Paddepoel naar Aduard was het langzaam rijdend verkeer, net als de Paterswoldseweg tussen Groningen en Eelde en de Winschoterweg tussen de Oosterpoortwijk en Foxham.

Over eventuele gewonden is niets bekend.