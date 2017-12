Files op verschillende delen A7

Op verschillende delen van de A7 in de provincie Groningen staan dinsdagavond files die veroorzaakt zijn door ongelukken.

Tussen Groningen en Leek staat ongeveer twee kilometer file.

In de andere richting staat tussen Westerpoort en Hoogezand een file van ongeveer drie kilometer. Volgens omstanders zijn hier twee ongelukken gebeurd. Bij één daarvan zijn twee auto's betrokken geweest. Honderd meter verderop is een auto met een aanhangwagen geslipt en in de berm belandt.

Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

