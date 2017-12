Nordica maakt nog een nieuwe bestemming vanaf Eelde bekend

Luchtvaartmaatschappij Nordica verwacht nog dit jaar nog een nieuwe bestemming vanaf Groningen Airport Eelde bekend te maken.

Nordica-topman Sven Kukemelk zegt dat hij het nog niet kan bevestigen, maar het is wel bijna rond. 'We hebben nog iets in gedachten en we zijn er bijna.'

Drie hubs

Dinsdag werd bekend dat Nordica naar München en Brussel gaat vliegen vanaf Eelde. De maatschappij uit Estland vliegt nu al vanaf Eelde naar Kopenhagen. Alledrie de bestemmingen zijn zogenoemde hubs, waarvanuit passagiers door kunnen vliegen naar andere plaatsen over de hele wereld.

Routefonds

Volgens Kukemelk is het voor Nordica van groot belang geweest dat Groningen Airport Eelde de financiële risico's voor de nieuwe routes deelt met de luchtvaartmaatschappij. Eelde gebruikt daarvoor het routefonds. Zonder die bijdrage zou Nordica niet hebben uitgebreid.

'Verrast over Groningen'

Kukemelk: 'We spreken als luchtvaartmaatschappij veel vliegvelden die allemaal vinden dat we moeten komen, omdat zij de vliegtuigen wel kunnen vullen. Ik zeg dan altijd: kom dan ook met geld over de brug. We zijn verrast hoe Groningen gelooft in deze verbinding en daarom zijn we gekomen.'

'Grotere toestellen'

Kukemelk en Eelde-directeur Marko van de Kreeke stellen dat het niet gaat om een vast bedrag dat Nordica krijgt. Het gaat om een afgesproken verdeling van het financiële risico als de vliegtuigen blijken niet vol te zitten. Nordica gaat vliegen met een vliegtuig waar zeventig mensen in kunnen. Nu vliegt op Kopenhagen nog een kleiner toestel (49 plekken).

Uitdaging

Van de Kreeke erkent dat het nog een uitdaging wordt om de toestellen vol te krijgen. 'We moeten flink aan de bak om Noord-Nederland uit te leggen dat ze hier gebruik van moeten maken. Want als de vliegtuigen leeg blijven blijven ze niet lang vliegen.'

