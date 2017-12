Nieuwe verzekering moet uitkomst bieden voor amateurvoetballers

'Op dit moment is er geen goede verzekering die de letselschade dekt wanneer je door een ernstige blessure uitvalt.' Volgens letselschadeadvocaat Arvin Kolder zou een voetbalpolis voor het amateurvoetbal de uitkomst zijn.

Elk weekend zitten er wel sporters op de spoedeisende hulp. De vraag wie er aansprakelijk is, lijkt eenvoudig te beantwoorden. Maar in de praktijk valt dit tegen.

Kosten

'Zorgverzekeringen dekken nu wel de directe zorg zoals een ambulance en eerste hulp, maar niet de kosten wanneer je door een ernstige blessure uitvalt', zegt Kolder. 'Fysiotherapie of hulpmiddelen worden niet vergoed.'

'Ik heb naar het buitenland gekeken. In Frankrijk is er een vergelijkbare polis, die ongeveer honderd tot honderdvijftig euro per jaar kost. Deze vergoedt de werkelijke schade, bijvoorbeeld ook de kosten van arbeidsongeschiktheid, huishoudelijke hulp, medische kosten en smartengeld.'

Voorkomen beter dan genezen

Vooralsnog is de nieuwe verzekering alleen voor voetballers. 'Het moet praktisch haalbaar zijn, en je moet de risico's helder in kaart brengen. Met voetbal is dat makkelijker omdat er een paar kenmerkende risico's aan zitten', vervolgt Kolder.

Een ander voordeel is dat er veel voetballers zijn in Nederland. 'De KNVB heeft 2.1 miljoen leden. Als ze allemaal lid zijn en een beetje in de pot stoppen, betaal je als individu niet zo heel veel.'

'Rechters zien de sport vaak als een spel, en dat de risico's erbij horen', zegt Kolder. Volgens hem is het ook moeilijk om iemand aansprakelijk te stellen voor een tackel. 'Maar je kan beter voorkomen dan genezen. Het is belangrijk om als sporter fit te zijn', besluit Kolder.