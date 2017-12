Resulteert bezoek gasminister Wiebes in keiharde afspraken?

De provincie en de twaalf aardbevingsgemeenten hopen woensdag principeafspraken te kunnen maken met minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken & Klimaat over het schadeprotocol bij bevingschade.

Wiebes brengt woensdag zijn tweede bezoek in korte tijd aan Groningen. Hij praat op het provinciehuis met maatschappelijke organisaties, de gemeenten en het provinciebestuur.

Nog geen toezeggingen

Op concrete toezeggingen van Wiebes wordt nog niet gerekend. Naar verwachting komt de minister in het eerste kwart van volgend jaar op hoofdlijnen met een pakket aan maatregelen voor het aardbevingsgebied.

'Ik geloof ook niet dat we het schadeprotocol morgen al gaan aftikken', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'Maar wat ik wel denk, en hoop, is dat we kunnen afspreken wanneer het schadeprotocol klaar is en dat de minister daarin zijn verantwoordelijkheid neemt.'

Bijna 3600 onbehandelde schademeldingen

Het schadeprotocol heeft volgens Eikenaar de hoogste prioriteit. Sinds maart dit jaar zijn er bijna 3600 schademeldingen gedaan bij het Centrum Veilig Wonen, die nog niet behandeld worden in afwachting van een nieuw schadeprotocol.

'Wij willen niets liever dan zo snel mogelijk verder gaan, maar tot nu toe is het wachten op antwoorden van de minister', zegt Eikenaar. 'Ik hoop dat we duidelijkheid krijgen en dat er snel knopen doorgehakt worden van zijn kant.'

Meer geld voor verduurzaming

Naast het schadeprotocol, staat ook het versterkingsprogramma woensdag op de agenda. De Groningse bestuurders zetten daarbij in op meer geld voor het verduurzamen van huizen en voor de herstructurering van dorpen na de versterking.

