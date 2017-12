Noord Vandaag: Sinterklaas bezoekt studio van RTV Noord

Het is 5 december, de dag van pakjesavond. Daarom bracht de Goedheiligman een bezoek aan de studio van RTV Noord.

Hij kreeg een overzicht te zien van alle bezoekjes die hij in de afgelopen honderden jaren aan Groningen heeft gebracht. (Vanaf: 1:40)

Met Amerigo of met vliegtuig?

Sinterklaas komt altijd te paard, maar vanaf maart kan het ook met het vliegtuig via Groningen Airport Eelde. Vandaag werd bekend dat er nieuwe verbindingen met Airport München en Airport Brussels komen, zodat er honderden bestemmingen van over de hele wereld bereikbaar zijn. (Vanaf: 5:37)

Verder in Noord Vandaag:

- Letschelschade-advocaat Arvin Kolder bedenkt een verzekering voor amateurvoetballers, zodat een ernstige blessure door een harde overtreding gedekt is. (Vanaf: 12:45)

- Zeldzame koeienrassen zoals de Groninger blaarkop, dreigen de dupe te worden van strenge mestregels. Verdwijnen de koeien uit het Groningse 'weilandbeeld'? (Vanaf: 4:06)

- In Opende komt een gratis camping voor mensen die zelf geen geld hebben om op vakantie te gaan. Wie is de man achter die camping? (Vanaf: 11:28)

