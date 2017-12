Delegatie Grootegast gaat naar Tasmanië voor viering Abel Tasman-jubileum

Een grote delegatie uit de gemeente Grootegast vertrekt vrijdag naar de andere kant van de wereld om daar de viering bij te wonen van het 375-jarig jubileum van de ontdekking van Tasmanië door Abel Tasman.

In 1642 zette ontdekkingsreizger Abel Tasman uit Lutjegast voet aan wal in Tasmanië. Op het eiland en ook in Nieuw Zeeland wordt de Lutjegaster zeeheld nog steeds op een voetstuk geplaatst.

Burgemeester Ard van der Tuuk en wethouder Elly Pastoor voeren de delegatie aan waarin ook mensen van het Abel Tasman Museum en de Abel Tasman Art Prize zitting hebben. De delagatie zal ook Nieuw-Zeeland aan doen en daar het Tasman District bezoeken, waar ook het Abel Tasman National Park ligt.

