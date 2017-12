Vrouw Holland stopt na dit seizoen: ''t Is kloar'

De Groningse cabaretgroep Vrouw Holland stopt er na twintig jaar mee. De groep, bestaande uit pianist Reinout Douma en cabaretières Gabriëlle Glasbeek, Marieke Klooster en Karin Noeken, treedt in mei 2018 voor het laatst op.

'We hebben het twintig jaar lang met ongelooflijk veel plezier gedaan. Echt een enorme prestatie. We vonden dat we op het hoogtepunt moesten stoppen. Dan zeg je tegen elkaar: 't Is goed. 't Is mooi. 't Is kloar. De klus is geklaard', zegt Marieke Klooster.

De allerlaatste show is op 2 mei in de Stadsschouwburg in Groningen. Dan is hun jubileumshow '20 jaar mannenhumor in een vrouwenlichaam' voor het laatst te zien.

Babette van Veen

Vrouw Holland bestaat twintig jaar. Ze werden bekend door hun optredens op de festivals Noorderzon en Cameretten in 1997. In 2013 verving Babette van Veen Marieke Klooster tijdelijk vanwege ziekte. Tot eind 2009 zat ook José Zwerink in de groep, maar zij koos voor een muziekcarrière.