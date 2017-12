Deel dit artikel:











Arriva komt met speciale dalurenkaart voor het noorden (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Arriva komt met een speciaal treinkaartje waarmee je in de daluren in het hele noorden kunt reizen. Het kaartje wordt het eerst in Friesland geïntroduceerd. Het is een eerste stap in een noordelijke trajectkaart .

Deze kaart maakt het mogelijk tussen de verschillende openbaar vervoersmogelijkheden in het noorden. De kaart kan ook in de Qliners gebruikt worden. Vanaf 1 januari kun je niet meer contant betalen in die bussen.