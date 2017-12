'Deze twee lijnen houden er na één of twee jaar toch weer mee op'

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) maakt zich nog niet zo druk over de nieuwe dagelijkse verbindingen van Groningen Airport Eelde met München en Brussel, wat vanaf maart neerkomt op 43 lijnvluchten per week.

Naar München wordt zeven dagen per week gevlogen, naar Brussel zes keer en naar Kopenhagen straks ook zeven keer per week. Met ook bestemmingen als Londen en Kreta erbij komt dat neer op 43 lijnvluchten.

'Maakt niet zoveel uit'

VOLE-voorzitter Jan Wittenberg maakt zich nog geen zorgen. 'Als je ziet hoeveel vluchten er afgelopen tijd zijn geschrapt, maakt dat niet zoveel uit. Per saldo neemt het vliegverkeer niet toe.'

Sterker nog, Wittenberg denkt dat het alleen nog maar minder wordt: 'Ook deze twee lijnen zullen in de komende één of twee jaar weer geschrapt worden', verwacht Wittenberg.

'Geweldig nieuws'

Haskia Kramer van reisbureau Internoord Reizen ziet de toekomst veel zonniger in: 'Na het debacle met het verdwijnen van bestemmingen als Lanzarote, Kos en Gdansk is dit geweldig nieuws. Want ook voor toeristische bestemmingen zijn deze hubs heel erg belangrijk.'

Toch plaatst ze wel een kanttekening: 'We moeten nu niet gaan denken dat we vanuit Groningen zomaar overal heen kunnen. Het is niet aantrekkelijk voor álle bestemmingen.'

'Tijdswinst'

'Maar bijvoorbeeld het Spaanse Malaga kan via München heel erg interessant zijn, vooral voor mensen die tijdswinst belangrijk vinden. Groningen - München is in principe hetzelfde als Groningen - Amsterdam. Maar het gaat straks wél een stukje sneller.'

Prijzen

Prijstechnisch gezien moet Kramer toegeven dat ze niet kunnen concurreren met bijvoorbeeld vluchten vanaf Eindhoven naar bijvoorbeeld Ibiza: 'Maar daar moeten we niet eens in willen investeren. Echter zijn er nu zoveel andere mogelijkheden die nu wél vanaf Groningen kunnen. De wereld ligt echt een beetje open, nu.'

Lees ook:

- Nordica maakt nog een nieuwe bestemming vanaf Eelde bekend

- Waar kun je vanaf Groningen Airport Eelde straks heen via München en Brussel?

- Elke dag naar München en Brussel, ruim dertig nieuwe banen op Eelde

- Nordica gaat vliegen tussen Eelde en München en Eelde en Brussel

- Waar kan je nog naartoe vanaf Groningen Airport Eelde?

- Hoe goedkoop is de vlucht Eelde-Kopenhagen?

- Kopenhagen als poort naar de rest van de wereld