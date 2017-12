Mogelijk extra drukte bij Refaja door sluiting afdeling Scheperziekenhuiis

Mogelijk extra drukte bij het Refajaziekenhuis in Stadskanaal. Dat komt omdat zwangere vrouwen vanaf maandag voor hun bevalling tijdelijk niet terecht kunnen bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

De klinische afdeling Verloskunde gaat een tijdje dicht omdat er te weinig artsen zijn. Bevallen moet daarom bij het Refaja in Stadskanaal of het Bethesda in Hoogeveen.

Het tekort in het Scheper Ziekenhuis betreft niet de verloskundigen maar de kinderartsen, die bij een bevalling altijd voor de zekerheid moeten klaarstaan. Al een tijdje wordt in Emmen met minder kinderartsen gewerkt dan gewenst, zegt een woordvoerder.

Ziek gemeld

De overgebleven kinderartsen hebben zich nu ziek gemeld. 'Als drie mensen het werk van vijf gaan doen, gaat dat een tijdje goed, maar niet lang', zegt de woordvoerder. Niet alleen de afdeling Verloskunde, maar ook de afdeling Kindergeneeskunde gaat tijdelijk dicht.

Rode loper

Het ziekenhuis vindt het vervelend dat vrouwen uit Emmen die gaan bevallen nu ergens anders heen moeten. 'Het laatste wat je als ziekenhuis wilt is een afdeling sluiten, maar het is te overzien. Op de locaties in Hoogeveen en Stadskanaal hebben we goed draaiende teams.'

Op zoek naar artsen

Hoe lang de afdelingen dicht moeten, is niet duidelijk. 'We zijn op zoek naar nieuwe kinderartsen. Als die zich snel melden, kunnen de afdelingen weer open. De rode loper ligt voor ze uit', zegt de woordvoerder van het ziekenhuis tegen RTV Drenthe.