In een trappenhuis van een studentenflat aan de Planetenlaan in Groningen heeft dinsdagavond een brandje gewoed. Ongeveer twintig mensen zijn tijdelijk geëvacueerd.

De brandweer was snel ter plaatse en had het brandje in korte tijd geblust. Omdat er veel rook in het trappenhuis hangt, heeft de brandweer deze geventileerd. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.