Inwoners van Oldambt krijgen een vierde vuilcontainer

De schuurtjes in de gemeente Oldambt staan al aardig vol met de groene, grijze en papiercontainer. Nu krijgen de inwoners er ook nog een vierde container bij: de PMD-container.

PMD staat voor Papier. Metaal en Drankkartons. Nu worden de plastic flessen, sap pakken en blikjes nog gescheiden van elkaar ingezameld in speciale zakken of in een emmertje langs de weg. Dat veroorzaakte vaak rommel in de straat omdat de zakken wegwaaiden of katten eraan zaten te krabben.

Daarom komt er nu dus een vierde container. Deze container wordt per 1 januari een keer in de drie weken geleegd. De containers worden de komende weken thuisbezorgd.