'Reinout riep het hardst: 'Nee meisjes, niet doen!''

'Nee meisjes, niet doen!' riep pianist Reinout Douma volgens Marieke Klooster als eerste toen de dames de handdoek in de ring wilden gooien. Maar na twintig jaar is het klaar: Vrouw Holland stopt ermee. Klooster blikt terug.

'We zijn niet klaar met elkaar in de zin van dat we elkaar de tent uitvechten. Maar we hebben twintig jaar met veel genot met elkaar gespeeld en nu is het klaar', aldus het lid van de Groningse cabaretgroep.

Marieke Klooster, Karin Noeken, Gabrielle Glasbeek en Reinout Douma spelen op 2 mei 2018 met Vrouw Holland hun laatste voorstelling in de stadsschouwburg in Groningen.

Het getal twintig



Het idee om te stoppen kwam geleidelijk aan. 'Het getal twintig zette ons wel aan het denken. En dan moet je bedenken; gaan we weer een nieuw programma maken?'

Spelen met het Noordpool Orkest

Als hoogtepunt noemt Klooster de jubileumshow die Vrouw Holland het afgelopen jaar speelde. 'Het festival in maart heb ik een gigantisch hoogtepunt gevonden. Heel interactief en dan mochten we ook nog spelen met het Noordpoolorkest. Dat vond ik heel uniek', blikt Klooster terug.

Speciale tint

Over de laatste show in mei 2018 moet de Groningse cabaretgroep nog even nadenken. 'Die voorstelling zelf is al speciaal, maar we gaan er zeker nog een speciale tint aan geven'.

'Eerst rouwen'

Vrouw Holland mag dan stoppen, de leden blijven elkaar zien; 'Ik kan me niet voorstellen dat we nooit meer iets met elkaar gaan doen', laat Klooster weten. 'Maar nu eerst rouwen.'

Vrouw Holland speelt op 2 mei 2018 haar laatste voorstelling in de Stadsschouwburg in Groningen.

Lees ook:

- Vrouw Holland stopt na dit seizoen: ''t Is kloar'