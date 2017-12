Toneelgroep Jan Vos komt volgend jaar met voorstelling over de gaswinning

Toneelgroep Jan Vos werkt aan een voorstelling over de gaswinning in onze provincie: Gas. De bedoeling is dat het stuk volgend najaar wordt opgevoerd.

'We gaan een eigen theater maken. Daarvoor zoeken we een locatie in de omgeving van Loppersum', zegt zakelijk leider Judith Huizing.

De toneelgroep maakte eerder de voorstellingen Koning van het Graslans en Mansholt, die ook op locatie in de provincie gespeeld werden.

Maatschappelijke thema's

De voorstelling Gas is nog niet klaar. 'De tekst wordt op dit moment geschreven. Wij pakken als toneelgroep altijd grote maatschappelijke thema's en verkleinen dat tot een persoonlijk verhaal.'

Drie delen

In dit geval staat een door een familie gerund hotel symbool voor de problemen rond de gaswinning. 'Het wordt een voorstelling in drie delen', kondigt Huizing aan.

'Het eerste gaat over de ontdekking van het gas en de euforie. Iedereen dacht: 'We zitten met onze kont op de zilvervloot'. Deel twee gaat over de periode waarin bleek dat heel weinig van de gasbaten terugvloeide naar Groningen, waardoor veel onrust ontstond. Het derde deel gaat over de periode van nu, de effecten die de gaswinning heeft.'

