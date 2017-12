Deel dit artikel:











Rentree Arjen Robben laat op zich wachten (Foto: nos.nl)

Arjen Robben moet zijn rentree bij Bayern München nog even uitstellen. De Nederlandse aanvaller leek eind vorige week dicht bij een rentree na een hamstringblessure die hij in het Champions Leagueduel met Anderlecht op 22 november had opgelopen.

Maar trainer Jupp Heynckes meldde na het laatste groepsduel dinsdag met Paris- Saint-Germain dat Robben nu kampt met een ontstoken zenuw in de heup. 'Het ligt moeilijk bij Arjen', zei Heynckes na de 3-1-zege van zijn ploeg op PSG. 'Het is lastig te voorspellen wanneer hij weer kan spelen.' Heynckes sprak de hoop uit dat de aanvaller binnen één tot twee weken weer fit is. Programma Bayern speelt tot de winterstop nog competitiewedstrijden tegen Eintracht Frankfurt, FC Köln en VfB Stuttgart, gevolgd door een bekerduel met Borussia Dortmund op 20 december. Lees ook: - Robben mist laatste groepsduel in Champions League

