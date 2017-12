In Groningen is een 78-jarige vrouw vermist. De politiehelikopter rukte maandagavond uit om haar te zoeken.

Whatsapp Alert Groningen verstuurde maandagavond eveneens een bericht over de vrouw. Het zou volgens hen gaan om een vrouw van 1.68 meter met bril, grijs haar en een tenger postuur. De vrouw zou licht dementerend zijn en wonen in de Mercatorflat in Stad.