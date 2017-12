Een auto is woensdagochtend total loss geraakt nadat deze langs de N361 bij Mensingeweer op haar dak in een sloot terecht kwam. Van de bestuurder ontbreekt elk spoor.

Door de aanwezige agenten wordt gezocht naar de kentekenhouder van de auto. Het is nog niet bekend of dat de bestuurder is.

Hoe lang de auto er al ligt en of de bestuurder gewond is geraakt is nog onduidelijk.