Rondje Groningen: Zeg, waar blijft die boom?

Elke doordeweekse dag zetten we de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland op rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1] Honderdste monumentenbordje

In de stad Groningen worden monumenten voorzien van een bord met uitleg erover. Gisteren werd alweer het honderdste bordje op een gebouw gespijkerd, door wethouder Van der Schaaf en een rare rode snuiter die inmiddels al met de noorderzon is vertrokken.

2] 'Noorderlingen het liefst naar warm land in winter'

Het is een beetje 'Wij van WC Eend adviseren WC Eend', maar we willen het toch niet onbenoemd laten. Volgens reismaatschappij Corendon verruilen mensen in het Noorden het liefst de winter voor een verblijf in een warm land. Liefst 64,3 procent van de noordelingen denkt zo. Het was alleen niet genoeg om Corendon op Eelde te laten vliegen...

3] Vijf sterren voor dobberen onder de sterren

Fijn nieuws voor Camping Lauwersoog: de verblijfplek krijgt een vijf sterren-beoordeling in de nieuwe ANWB-waarderingen.

4] Een hand van de minister

De Groninger Bodem Beweging stond er even van te kijken woensdagochtend: de nieuwe gasminister Eric Wiebes geeft, anders dan Henk Kamp, gewoon een hand.

5] Groninger Forum is dodelijk?

Of de nieuwe minister van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook wat met dit bord kan, is onduidelijk. Coop reageert gevat.

6] Handig gifje

Zeg het met gifjes. Het is te hopen dat deze simpele bewegende afbeelding van Kor Dwarshuis snel gedateerd raakt...

7] Een gewaarschuwd mens ...

Dé feestmand van het jaar bij uitstek is onderweg, maar vaak is het dan voor inbrekers ook feest. In november namen ze daar alvast een voorschot op in Haren en Groningen-Zuid. Wellicht ten overvloede, maar let een beetje extra op de komende tijd. Ook bij uw buren.

8] Wondermiddel voor studenten

Volgens de Universiteitskrant is Ritalin hot onder studerend Groningen, omdat het de concentratie bevordert. ''Ik krijg de pilletjes gratis, aan anderen verkoop ik ze. Voor drie tot vijf euro per pil, zoiets', zegt Jorrit. Lees het hele artikel, dat dinsdag online kwam, hier.

9] Stem op de Hesla!

Groninger Max Holthausen, die de aangepaste Tesla - een Hesla - bedacht, is door VPRO Tegenlicht genomineerd als groene techpionier: doeners en denkers die technologie inzetten voor een duurzame toekomst. Stem op Max Holthausen als groene waterstofpionier!

10] Zeg, waar blijft die boom?

Conducteur Bram vraagt zich hardop af waar die kerstboom in de Groninger stationshal blijft. En dat doen velen met hem, want zeg nou eerlijk!

