Jaap Stienstra, oprichter Museum Nienoord, overleden

Jaap Stienstra is overleden. Hij was een van de oprichters van het Museum Nienoord en het Nationaal Rijtuigmuseum.

Hij overleed in de nacht van 30 november op 1 december, op 94-jarige leeftijd

Ook was hij vanaf 1964 Heer van de Heerlijkheid Harssens. Jaap Stienstra, ook wel Jacob Jan Stienstra, kocht in de jaren 60 de grond waar de borg Harssens, ten zuiden van Adorp, tot 1742 gestaan heeft. Volgens Geert Pruiksma, Hofraad van Heerlijkheid Harssens, kocht Stienstra de grond om de historie ervan te behouden en opgravingen te doen.

'Om dat te doen waren er rechten nodig, de zogenoemde heerlijkheidsrechten. Stienstra heeft op advies van rijksarchivaris Pathuis de erfgenaam van de grond bezocht en deze rechten gekocht.' Hein Bekenkamp, minister van Staat van Heerlijkheid Harssens: 'De heel vroegere Heer van Harssens had hier onder andere het recht om te jagen en de dominee te benoemen.'

De oude klok van de kerk in Harssens zal klinken tijdens de dienst Hein Bekenkamp

Oude kerkklok luidt

'Heel vroeger woonde de Heer in de borg. Daar lag het gehucht Harssens omheen. In Harssens stond een kerk, waarvan de klok nu in de kerk van Adorp hangt. Die zal luiden tijdens de dienst van meneer Stienstra, aanstaande donderdag.'

Stienstra was eveneens een van de oprichters van het Nationaal Rijtuigmuseum in Museum Nienoord. Het depotgebouw daarvan draagt nu anderhalf jaar zijn naam: de Jaap Stienstra Hallen. Stienstra onthulde de naam zelf op 92-jarige leeftijd, vanuit zijn rolstoel.

Stichting nu zonder Heer

In 1991 richtte Stienstra de stichting Heerlijkheid Harssens op. Onder andere kunstenaars, choreografen en archeologen komen er periodiek bij elkaar om kennis te delen.

Door het overlijden van Stienstra zit de stichting nu zonder Heer. Volgens Pruiksma moet er nog nagedacht worden over het aanstellen van een nieuwe Heer. 'Eigenlijk wil niemand de titel aannemen, uit bescheidenheid. Maar ook zonder Heer kan het allemaal doorgaan. We hebben namelijk een bestuur, Het Kapittel.'

Bekenkamp zegt dat er binnenkort een overleg zal plaatsvinden: 'We gaan bespreken of we verder gaan zonder Heer of een nieuwe uit ons midden aanwijzen.'

Stienstra was verder de oprichter van de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij en ere-donateur van de Hofdansvereniging Plaisir Courtois.

