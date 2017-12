Deel dit artikel:











Gemeente trekt portemonnee voor aanleg nieuw sportpark Winsum West (Foto: Gemeente Winsum)

'Iedereen is positief'. Wethouder Bert Westerink van Winsum is enthousiast over de plannen voor het nieuwe sportpark Winsum West.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

De gemeente heeft regelmatig overleg met de verenigingen die van het nieuwe complex gebruik gaan maken en het graag gerealiseerd zien worden. Nu is het tijd voor de portemonnee. Op het nieuwe sportpark zijn straks de hockey-, tennis-, zwem- en voetbalvereniging te vinden. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe sportpark en het college gaat de raad dan ook 5,3 miljoen euro beschikbaar stellen. Beheer Als het sportpark straks gerealiseerd wordt, komt er een nieuwe beheersvorm. In dit overleg zitten dan afgevaardigden van de verenigingen plus een kwartiermaker van de gemeente. 'Door deze overlegstructuur kan bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd. Iets wat een gemeente niet kan doen', vertelt Bert Westerink. Het gaat dan om subsidies voor het verduurzamen van het sportpark. De verenigingen staan hier volgens hem positief tegenover. Voetbalvereniging doet ook duit in het zakje Voor de realisatie van een nieuwe energiezuinige en duurzame kantine moet de voetbalvereniging een bijdrage leveren: 350.000 euro. 'Het is een fors bedrag, maar deze kosten kunnen wij als vereniging hebben', zegt voorzitter Jan Joost Flim van VV Winsum. Volgens hem zit er nog steeds groei in de vereniging. Het bestuur gaat ook op zoek naar subsidies en fondsen. Besluit Dinsdag 12 december vergadert de raad over het sportpark Winsum West. De gemeente streeft ernaar dat het complex na de zomerstop van 2019 in zijn geheel in gebruik kan worden genomen. Lees ook: - Wat moet er gebeuren met de sportvelden van Winsum? (2015)